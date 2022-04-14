FlixBus возобновляет международные рейсы в Украину — Finance.ua
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FlixBus возобновляет международные рейсы в Украину

Сегодня 16:31Личные финансы
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FlixBus возобновляет международные рейсы в УкраинуFlixBus возобновляет международные рейсы в Украину
Европейский автобусный перевозчик FlixBus объявил о возобновлении маршрутов в Киев и еще ряд украинских городов, рейсы в которые были приостановлены с началом войны: Житомир, Ровно, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь.
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Сегодня поток людей, которые заезжают на территорию Украины, продолжает расти, и, согласно нашим данным, сейчас уже составляет примерно половину от количества выезжающих людей», — объяснил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.
В целом для путешественников из/в Украину по состоянию на 14 апреля доступны 8 прямых международных маршрутов FlixBus:

Из Польши в Украину и обратно:

  • N3222 Варшава — Люблин — Луцк — Ровно — Житомир — Киев, ежедневно с 18 апреля
  • 3241 Варшава — Люблин — Львов — Ивано-Франковск — Коломыя — Черновцы, ежедневно
  • 3231 Вроцлав — Ополе — Катовице — Краков — Львов, 3 раза в неделю с 28 апреля
  • 3232 Краков — Львов — Ивано-Франковск, ежедневно
  • N3280 Будапешт — Ужгород — Мукачево — Львов — Ровно — Житомир — Киев, 2 раза в неделю с 28 апреля — новая линия
  • 3285 Будапешт — Ньиредьгаза — Ужгород — Мукачево — Львов, 3 раза в неделю

Из Чехии в Украину и обратно:

  • N3270 Прага — Брно — Оломоуц — Острава — Катовице — Краков — Львов — Ровно — Житомир — Киев, 4 раза в неделю, с 18 апреля
  • N3277 Пльзень — Прага — Брно — Оломоуц — Острава — Катовице — Краков — Львов — Тернополь — Хмельницкий — Винница — Умань, 5 раз в неделю, с 20 апреля
Компания планирует продолжать восстанавливать автобусные линии, как только ситуация в том или ином регионе будет стабилизироваться. При этом во FlixBus уверяют, что пока не планируют повышать цены на билеты.
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По материалам: УНІАН
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