FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу

Личные финансы
44
FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу
FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу
Крупнейший автобусный перевозчик Европы FlixBus продолжает расширять сеть своих рейсов между Украиной и странами ЕС. Компания анонсировала возобновление двух популярных маршрутов в Польшу.
Так, зеленые автобусы крупнейшего оператора пассажирских перевозок в Европе FlixBus будут курсировать из Черновцов в Краков и Варшаву. Кроме этого, по маршруту, следующему в польскую столицу, можно будет добраться и до Люблина. Возобновленные международные рейсы начали обслуживать уже с 6 января.

Полные маршруты новых линий FlixBus

  • № 3232: Черновцы — Коломыя — Ивано-Франковск — Львов — Краков;
  • № 3241: Черновцы — Коломыя — Ивано-Франковск — Львов — Люблин — Варшава.
Отправления на обоих маршрутах — ежедневные. Автобус в Краков будет отправляться из Черновцов в 06:45, а прибытие запланировано на 20:00. Билет стоит 164,99 злотых.
Напомним, после 24 февраля 2022 года FlixBus запустил 6 новых маршрутов из Украины в Европу. В общей сложности компания насчитывает 14 линий из Украины в 5 европейских стран: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.