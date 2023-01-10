FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу — Finance.ua

FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу Сегодня 05:36 — Личные финансы

FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу

Крупнейший автобусный перевозчик Европы FlixBus продолжает расширять сеть своих рейсов между Украиной и странами ЕС. Компания анонсировала возобновление двух популярных маршрутов в Польшу.

Так, зеленые автобусы крупнейшего оператора пассажирских перевозок в Европе FlixBus будут курсировать из Черновцов в Краков и Варшаву. Кроме этого, по маршруту, следующему в польскую столицу, можно будет добраться и до Люблина. Возобновленные международные рейсы начали обслуживать уже с 6 января.

Полные маршруты новых линий FlixBus

№ 3232: Черновцы — Коломыя — Ивано-Франковск — Львов — Краков;

№ 3241: Черновцы — Коломыя — Ивано-Франковск — Львов — Люблин — Варшава.

Отправления на обоих маршрутах — ежедневные. Автобус в Краков будет отправляться из Черновцов в 06:45, а прибытие запланировано на 20:00. Билет стоит 164,99 злотых.

Напомним, после 24 февраля 2022 года FlixBus запустил 6 новых маршрутов из Украины в Европу. В общей сложности компания насчитывает 14 линий из Украины в 5 европейских стран: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Телеканал 24 По материалам:

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