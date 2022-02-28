FlixBus сделал билеты из Перемышля и Жешува бесплатными для украинцев — Finance.ua
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FlixBus сделал билеты из Перемышля и Жешува бесплатными для украинцев

Сегодня 19:37Личные финансы
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Для всех находящихся в Польше украинцев международный автобусный оператор FlixBus разрешил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува.
Перемышль расположен на границе с Украиной, а Жешув — ближайший к Украине большой город в Польше. Чтобы получить билет, нужно отправить запрос на электронный адрес service@flixbus.com.ua. Вот какую информацию нужно отправить:
  • Обязательно укажите тему письма «Ukraine».
  • укажите город отправления: Перемышель или Жешув.
  • укажите время и дату отправления. График можно узнать на сайте FlixBus.
  • укажите место прибытия.
  • укажите имя и фамилию, электронную почту и телефонный номер.
После отправки электронного письма можно получить автоматический ответ. Проигнорируйте его и дождитесь, пока свяжется служба поддержки. Ожидание билета может занять до нескольких часов, если количество запросов будет большим.
Рейсы FlixBus. Ранее FlixBus отменил рейсы из восточных, центральных и южных областей Украины. На сегодняшний день компания оставила рейсы только из западноукраинских городов — Ивано-Франковска, Черновцов, Львова, Мукачево, сообщила pr-менеджер FlixBus Наталья Виндерская.
По материалам: ain.ua
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