FlixBus сделал билеты из Перемышля и Жешува бесплатными для украинцев — Finance.ua

FlixBus сделал билеты из Перемышля и Жешува бесплатными для украинцев

Сегодня 19:37 — Личные финансы

Для всех находящихся в Польше украинцев международный автобусный оператор FlixBus разрешил бесплатно получить билеты на поездки из Перемышля и Жешува.

Перемышль расположен на границе с Украиной, а Жешув — ближайший к Украине большой город в Польше. Чтобы получить билет, нужно отправить запрос на электронный адрес service@flixbus.com.ua . Вот какую информацию нужно отправить:

Обязательно укажите тему письма «Ukraine».

укажите город отправления: Перемышель или Жешув.

укажите время и дату отправления. График можно узнать на сайте FlixBus.

укажите место прибытия.

укажите имя и фамилию, электронную почту и телефонный номер.

После отправки электронного письма можно получить автоматический ответ. Проигнорируйте его и дождитесь, пока свяжется служба поддержки. Ожидание билета может занять до нескольких часов, если количество запросов будет большим.

Рейсы FlixBus. Ранее FlixBus отменил рейсы из восточных, центральных и южных областей Украины. На сегодняшний день компания оставила рейсы только из западноукраинских городов — Ивано-Франковска, Черновцов, Львова, Мукачево, сообщила pr-менеджер FlixBus Наталья Виндерская.

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