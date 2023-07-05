FlixBus открыл прямой маршрут из Украины в аэропорт Кракова — Finance.ua

FlixBus открыл прямой маршрут из Украины в аэропорт Кракова Сегодня 16:32 — Личные финансы

FlixBus открыл прямой маршрут из Украины в аэропорт Кракова

Оператор автобусных перевозок FlixBus запустил новую линию Трускавец — Катовице, проходящую через Львов и Краков с заездом в аэропорт Кракова.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс N3234 также проходит через украинские города Дрогобыч и Стрый и через польские города Жешув и Тарнув.

Аэропорт «Краков-Балице им. Иоанна Павла ІІ» впервые появился в украинской сети FlixBus, раньше доехать до него можно было только рейсом с пересадкой.

Отправка новой линии происходит ежедневно. Из Трускавца автобус отправляется в 18:35, в 20:40 — со Стрыйского автовокзала Львова и в 21:15 со львовского автовокзала «Дворцовый», прибывая в Краков в 5:45 утра на следующий день, в аэропорт Кракова — в 6:20, в Катовице — в 7:30 утра.

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Отправление в обратном направлении из Катовице — в 22:05, из аэропорта Кракова — в 23:15, с автовокзала Кракова — в 23:50. Соответственно, прибытие на автовокзал «Дворцовый» во Львове в 9:20, на Стрыйский в 9:55, и в Трускавец в 12:00.

Первый рейс состоится 14 июля. Автобусы будут курсировать ежедневно. Билеты можно забронировать на сайте через мобильное приложение FlixBus или партнерские туристические агентства.

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В компании также напоминают, что в расписании отмечено запланированное время прибытия. Учитывая непредсказуемость продолжительности прохождения границы, реальное время может отличаться от планируемого. Следует это учитывать, планируя путешествие, особенно если вы планируете дальнейшие пересадки.

Справка Finance.ua:

FlixBus имеет 5 прямых рейсов из Украины в европейские аэропорты: две прямые линии в аэропорт им. Ференца Листа в Будапеште, две заезжают в аэропорт «Модлин» в Варшаве, одна — в варшавский аэропорт им. Шопена, и, наконец, новая линия доставит пассажиров в аэропорт Кракова.

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