Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5 — Finance.ua

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Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5

Технологии&Авто
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Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5
Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5, Фото: Realme
Компания Realme представила GT5 — смартфон высокого класса, который работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает быструю зарядку мощностью 240 Вт.
Об этом пишет Gizmochina.
На тыльной стороне гаджета расположен большой островок для камеры, справа от которых Realme сделала светодиодные полосы и прозрачное стеклянное окошко, которое демонстрирует процессор Snapdragon.
Впереди расположен высокий 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением в 1,5K, высокой частотой обновления в 144 Гц и 1400 нит пиковой яркости.
Фото: Realme
Фото: Realme
Realme GT5 имеет до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти. Смартфон доступен в двух различных вариантах, отличающихся емкостью аккумулятора и скоростью зарядки.
  • один оснащен аккумулятором емкостью 5240 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 150 Вт. Производитель утверждает, что эта модель может добиться полной зарядки за 18 минут;
  • вторая версия оснащена аккумулятором на 4600 мА·ч, но поддерживает быструю зарядку на 240 Вт. Таким образом, на полный процесс понадобится всего 9,5 минут.
Камера тройная: основной 50-мегапиксельный, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики и 2-мегапиксельный макрообъектив. На передней панели расположена 16-мегапиксельная камера.
Фото: Realme
Фото: Realme
Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В качестве операционной системы указан Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.
Realme GT5 будет иметь два варианта цвета: серый и зеленый. Цены на аппарат варьируются в зависимости от объема оперативной и основной памяти:
  • 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить примерно 411 долларов;
  • 16 ГБ + 512 ГБ — около 452 доллара,
  • 24 ГБ + 1 ТБ — около 520 долларов.
В Китае смартфон будет продаваться с 4 сентября.
По материалам:
Діло
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