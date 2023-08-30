Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5 — Finance.ua

Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5 Сегодня 02:33 — Технологии&Авто

Флагман от Realme: компания представила смартфон GT5, Фото: Realme

Компания Realme представила GT5 — смартфон высокого класса, который работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает быструю зарядку мощностью 240 Вт.

Об этом пишет Gizmochina.

На тыльной стороне гаджета расположен большой островок для камеры, справа от которых Realme сделала светодиодные полосы и прозрачное стеклянное окошко, которое демонстрирует процессор Snapdragon.

Впереди расположен высокий 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением в 1,5K, высокой частотой обновления в 144 Гц и 1400 нит пиковой яркости.

Фото: Realme

Realme GT5 имеет до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти. Смартфон доступен в двух различных вариантах, отличающихся емкостью аккумулятора и скоростью зарядки.

один оснащен аккумулятором емкостью 5240 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 150 Вт. Производитель утверждает, что эта модель может добиться полной зарядки за 18 минут;

вторая версия оснащена аккумулятором на 4600 мА·ч, но поддерживает быструю зарядку на 240 Вт. Таким образом, на полный процесс понадобится всего 9,5 минут.

Камера тройная: основной 50-мегапиксельный, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики и 2-мегапиксельный макрообъектив. На передней панели расположена 16-мегапиксельная камера.

Фото: Realme

Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В качестве операционной системы указан Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

Realme GT5 будет иметь два варианта цвета: серый и зеленый. Цены на аппарат варьируются в зависимости от объема оперативной и основной памяти:

12 ГБ + 256 ГБ будет стоить примерно 411 долларов;

16 ГБ + 512 ГБ — около 452 доллара,

24 ГБ + 1 ТБ — около 520 долларов.

В Китае смартфон будет продаваться с 4 сентября.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.