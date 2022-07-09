Fitch снизило рейтинг беларуси и заявило о неизбежности дефолта — Finance.ua

Fitch снизило рейтинг беларуси и заявило о неизбежности дефолта Сегодня 12:43 — Мир

Fitch снизило рейтинг беларуси и заявило о неизбежности дефолта

Базирующееся в Лондоне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эминента для республики беларусь из «CCC» до «C», что означает неизбежный дефолт.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

Снижение рейтинга произошло на фоне объявленного Минфином страны совместного постановления Совета Министров и Нацбанка Беларуси от 29 июня о том, что платежи по еврооблигациям будут выплачиваться вместо долларов США белорусскими рублями, отметили в агентстве. Тогда же был произведен первый платеж в национальной валюте.

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«Это противоречит договорным документам по облигациям, не позволяющим производить расчеты в альтернативных валютах», — подчеркнули в агентстве.

Если выплаты республикой беларусь по еврооблигациям не будут проведены до конца льготного периода, 13 июля, Fitch сочтет это дефолтом и снизит рейтинг страны до «RD» (ограниченный дефолт), а рейтинг этого выпуска долговых обязательств — до «D» (дефолт). Этот статус будет сохраняться до тех пор, пока Беларусь не нормализует свои отношения с международными кредиторами, отметили в агентстве.

Как сообщалось, в конце прошлого месяца россия получила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что явилось кульминацией жестких западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам.

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Укрінформ По материалам:

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