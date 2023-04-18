Fitch подтвердил дефолтный статус беларуси — Finance.ua

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Fitch подтвердил дефолтный статус беларуси

Мир
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Fitch подтвердил дефолтный статус беларуси
Fitch подтвердил дефолтный статус беларуси
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений кредитный рейтинг беларуси на уровне RD — ограниченный дефолт.
Об этом говорится в комментарии агентства к белорусскому рейтингу.
Отмечается, что в прошлом году беларусь нарушила долговые соглашения с кредиторами и выплачивала свои долги не в долларах, а в национальной валюте. Недавно очередная выплата снова была произведена в местной валюте. Это в свою очередь стало результатом западных санкций, фактически отрезавших Беларусь от финансовой системы цивилизованного мира.
Кроме того, Fitch прогнозирует падение ВВП Беларуси на 1,3% в 2023 году и на 0,3% в 2024 году. Это тоже результат западных санкций.
Эксперты агентства подчеркивают, что дальнейшее военное сотрудничество с россией и помощь ей в рамках войны против Украины увеличивает санкционные риски для беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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