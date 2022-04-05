Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний — Finance.ua

Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний

Сегодня 19:42 — Фондовый рынок

Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний «по причине делового характера».

Как сообщили в агентстве , отзыв коснулся рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG, Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.

Крупнейшим совладельцем Evraz является Роман Абрамович.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать рф и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

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