Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний — Finance.ua

Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний «по причине делового характера».
Как сообщили в агентстве, отзыв коснулся рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG, Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.
Крупнейшим совладельцем Evraz является Роман Абрамович.
В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать рф и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.