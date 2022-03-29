Fitch отозвал рейтинги росбанков — Finance.ua

Fitch отозвал рейтинги росбанков

Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, аффилированных с ними компаний и их SPV-компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Так, отозваны рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка и т.д. К моменту отзыва рейтинги банков были на уровне «CC».

Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских «дочек» Сбербанка и Газпромбанка, «Сбербанк Лизинга», а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России.

Согласно 4-му пакету санкций ЕС против России, с 15 апреля начинает действовать запрет предоставления услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.

Ранее Fitch Ratings аннулировало рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, попавших под санкции ЕС.

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