Fitch отозвал рейтинги росбанков — Finance.ua

Fitch отозвал рейтинги росбанков
Сегодня 15:14 — Фондовый рынок
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, аффилированных с ними компаний и их SPV-компаний.
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Так, отозваны рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка и т.д. К моменту отзыва рейтинги банков были на уровне «CC».
Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских «дочек» Сбербанка и Газпромбанка, «Сбербанк Лизинга», а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.
Напоминаем:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России.
Согласно 4-му пакету санкций ЕС против России, с 15 апреля начинает действовать запрет предоставления услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.
Ранее Fitch Ratings аннулировало рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, попавших под санкции ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.