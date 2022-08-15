Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного — Finance.ua

Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

Об этом сообщает Reuters.

Снижение рейтинговых позиций явилось реакцией на заявление Министерства финансов о продлении срока погашения почти 20 млрд долларов международных облигаций на два года.

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем эту операцию как проблемную и равнозначную дефолту», — заявили в S&P.

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В Fitch сообщили, что снижают рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня «C» до «D» до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами.

По рейтингу S&P Украина получила оценку в «SD» (selective default), а евробондов — на уровне «D».

В Fitch добавляют, что когда вступит в силу согласование по реструктуризации долга, агентства смогут повысить рейтинг Украины, считая, что она вышла из дефолта.

Справка Finance.ua:

Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов по реструктуризации долга — отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.

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Економічна Правда По материалам:

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