Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного — Finance.ua
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Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного

Казна и Политика
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Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного
Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного
Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.
Об этом сообщает Reuters.
Снижение рейтинговых позиций явилось реакцией на заявление Министерства финансов о продлении срока погашения почти 20 млрд долларов международных облигаций на два года.
«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем эту операцию как проблемную и равнозначную дефолту», — заявили в S&P.
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В Fitch сообщили, что снижают рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня «C» до «D» до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами.
По рейтингу S&P Украина получила оценку в «SD» (selective default), а евробондов — на уровне «D».
В Fitch добавляют, что когда вступит в силу согласование по реструктуризации долга, агентства смогут повысить рейтинг Украины, считая, что она вышла из дефолта.

Справка Finance.ua:

  • Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов по реструктуризации долга — отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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