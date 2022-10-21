FinTech Ukraine 2022. В Киеве состоится масштабная конференция, которая соберет самых влиятельных лидеров украинского финансового и бизнес-сообщества — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022. В Киеве состоится масштабная конференция, которая соберет самых влиятельных лидеров украинского финансового и бизнес-сообщества Сегодня 11:20 — Личные финансы

FinTech Ukraine 2022. В Киеве состоится масштабная конференция, которая соберет самых влиятельных лидеров украинского финансового и бизнес-сообщества

Украина — один из самых быстрорастущих рынков финансовых технологий в мире. Основная позиция финтех-индустрии заключается в расширении возможностей и поддержке цифровой трансформации Украины.

FinTech уже изменил то, как люди живут и ведут бизнес, проводят платежи, сберегают свои средства, инвестируют или даже покупают продукты, но это только начало. Сектор ускоряет и расширяет финансовую доступность.

Это очень динамичный и требовательный сектор, который развивается настолько быстро, что требует постоянного внимания, мониторинга и аналитики большого количества информации, интуиции, уникальных навыков и зоркого наблюдения за каждым проектом как со стороны самой технологии, так и ее соответствия потребностям вашего бизнеса.

Предсказать, за какой инновацией будущее, а какая станет хайпом, который быстро улетучится и о нем завтра уже никто не вспомнит, задача нетривиальная. Но для тех, кто справится с домашним заданием, открываются безграничные возможности, которые позволят не только выдерживать любой шторм, но и обеспечат существенное преимущество в конкурентной гонке.

✍ Приглашаем погрузиться вместе с нами в мир технологической революции. Присоединиться к лидерам экосистемы финтех по направлениям цифровой трансформации, платежей, блокчейну и регуляторным технологиям, которые двигают отрасль финансовых технологий вперед.

«FinTech Ukraine 2022. Challenges and opportunities», которая соберет самых влиятельных лидеров украинского финансового и бизнес-сообщества, чтобы обсудить события и тенденции на динамично развивающемся рынке финансов. ✔ 18 ноября в Киеве состоится масштабная конференция, которая соберет самых влиятельных лидеров украинского финансового и бизнес-сообщества, чтобы обсудить события и тенденции на динамично развивающемся рынке финансов.

💡 Наша цель — помочь участникам индустрии финансовых услуг найти новые способы повышения прибыльности и удовлетворенности клиентов за счет инноваций.

Присоединяйтесь к нам в прямом эфире или оффлайне, чтобы расширить свою сеть контактов с влиятельными лидерами мнений. Окунитесь в ключевые темы и откройте новые возможности благодаря панельным дискуссиям, интересным докладам и презентациям, а также множеству возможностей для общения.

В программе конференции:

Новые тренды финансового поведения населения в условиях военного положения.

Последние тренды и достопримечательности мирового рынка FinTech.

Сила блокчейна и WEB 3.0: как использовать криптоинструменты и ориентироваться в ландшафте Web3, чтобы построить лучшее финансовое будущее.

Open banking — практический опыт внедрения. Как финансовым учреждениям монетизировать технологию.

Направления трансформации онлайн кредитования в условиях турбулентности.

Автоматизация и оптимизация бизнес процессов, новые точки роста.

Customer Journey: эволюция клиентского пути.

Новый взгляд на цифровые деньги.

Как война изменила рынок кредитования в Украине.

Мы сделали все, чтобы участники конференции в оффлайне чувствовали себя в безопасности, и поэтому в нашей локации есть бомбоубежище, которое оборудовано всем необходимым для того, чтобы в комфорте в безопасном месте продолжить конференцию, не тратя время на ожидание окончания воздушной тревоги.

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