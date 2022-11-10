FinTech Ukraine 2022: лучшие практики — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022: лучшие практики Сегодня 09:40

Какие новые продукты, технологии, бизнес-модели способны усилить вашу компанию? Какие угрозы подстерегают бизнес в гиперизменчивой среде? В какие идеи, проекты следует инвестировать уже сейчас, чтобы выстоять и добиться конкурентного преимущества в будущем?

18 ноября в Киеве пройдет специализированная конференция для представителей финтех индустрии — FinTech Ukraine 2022

100 участников оффлайн и неограниченное количество онлайн.

В ходе живой встречи лидеры финтех отрасли, эксперты от ведущих банков и небанковских финансовых компаний, IТ-стартапов, провайдеров платежных сервисов, телеком операторов, поделятся инсайтами и обсудят, как с помощью технологий пережить кризис и найти новые точки для роста.

Программа мероприятия тематически поделена на три секции.

Первая посвящена регуляторным новеллам от НБУ на 2022-2023 гг. Участники смогут узнать о текущем состоянии финансовой системы Украины и планах регулятора по применению мер влияния на ближайшее будущее. Важные рекомендации по вопросам получения/продления лицензий на финансовые услуги, особенностей подачи отчетности в военное время, принятия превентивных мер по предотвращению нарушений предоставят:

Михаил Федоренко, Директор Департамента лицензирования НБУ

Директор Департамента лицензирования НБУ Сергей Савчук , Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ

, Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Александр Залетов, начальник управления надзора за финансовыми компаниями Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ.

Во второй секции эксперты представляют самые свежие исследования от изменения потребительских предпочтений и состояния рынка кредитования в условиях войны до лучших практик, интересных новшеств и трендов украинского и мирового финтеха. Инсайтами поделятся:

Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Kantar;

директор по развитию бизнеса Kantar; Василий Глазунов, заместитель председателя правления ПВБКИ;

заместитель председателя правления ПВБКИ; Виталий Весельский, директор группы консультирования по вопросам IT и кибербезопасности, KPMG в Украине;

директор группы консультирования по вопросам IT и кибербезопасности, KPMG в Украине; Евгений Лисняк, старший директор, глава Департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Visa.

А в третьей секции у участников будет возможность ознакомиться с практическими кейсами и личным опытом реализации новаций от представителей разных направлений финтех. Как внедрялись и как сейчас работают проекты первая криптокарта и оплата криптой в ритейле. Как реализовать полный цикл онбординга клиентов: от лида до контракта. Что нового предлагали, лидирубщие финансовые компании и банки, как проходили цифровую трансформацию и масштабировали бизнес. Факапами и лайфхаками поделятся:

Алексей Бобок, кофаундер проекта Weld Money;

кофаундер проекта Weld Money; Егор Аветисов , Руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе, Binance;

, Руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе, Binance; Алена Шевцова , CEO международной платежной системы LEO и председатель наблюдательного совета IBOX BANK;

, CEO международной платежной системы LEO и председатель наблюдательного совета IBOX BANK; Андрей Железняк , Директор направления Big Data в Киевстар;

, Директор направления Big Data в Киевстар; Евгений Измайлов, CBDO R&D Treeum;

CBDO R&D Treeum; Владислав Билан , СЕО MyCredit;

, СЕО MyCredit; Анна Тигипко, учредитель и CEO izibank.

Специальный гость конференции — CEO SalesDoubler Kazakhstan, Женис Мухиев, расскажет о текущем состоянии, особенностях, потенциале роста и возможностях рынка онлайн кредитования Казахстана. Какие возможности для бизнеса открываются украинским финтехам компаниям.

Если вы желаете получить уникальные инсайты по рынкам бизнеса и технологий — FinTech Ukraine 2022 именно для вас. Больше по ссылке:

Конференция проходит при поддержке:

IBOX BANK — первого украинского транзакционного банка, одного из лидеров украинского интернет-экварийнга.

LEO — международная платежная система, входящая в топ-3 игроков украинского рынка финансовых услуг.

MyCredit — финансовый сервис выдачи денег за 5 минут.

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