FinTech Ukraine 2022: лучшие практики — Finance.ua

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FinTech Ukraine 2022: лучшие практики

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FinTech Ukraine 2022: лучшие практики
Какие новые продукты, технологии, бизнес-модели способны усилить вашу компанию? Какие угрозы подстерегают бизнес в гиперизменчивой среде? В какие идеи, проекты следует инвестировать уже сейчас, чтобы выстоять и добиться конкурентного преимущества в будущем?
18 ноября в Киеве пройдет специализированная конференция для представителей финтех индустрии — FinTech Ukraine 2022.
FinTech Ukraine 2022: лучшие практики
100 участников оффлайн и неограниченное количество онлайн.
В ходе живой встречи лидеры финтех отрасли, эксперты от ведущих банков и небанковских финансовых компаний, IТ-стартапов, провайдеров платежных сервисов, телеком операторов, поделятся инсайтами и обсудят, как с помощью технологий пережить кризис и найти новые точки для роста.
Программа мероприятия тематически поделена на три секции.
Первая посвящена регуляторным новеллам от НБУ на 2022-2023 гг. Участники смогут узнать о текущем состоянии финансовой системы Украины и планах регулятора по применению мер влияния на ближайшее будущее. Важные рекомендации по вопросам получения/продления лицензий на финансовые услуги, особенностей подачи отчетности в военное время, принятия превентивных мер по предотвращению нарушений предоставят:
  • Михаил Федоренко, Директор Департамента лицензирования НБУ
  • Сергей Савчук, Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ
  • Александр Залетов, начальник управления надзора за финансовыми компаниями Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ.
Во второй секции эксперты представляют самые свежие исследования от изменения потребительских предпочтений и состояния рынка кредитования в условиях войны до лучших практик, интересных новшеств и трендов украинского и мирового финтеха. Инсайтами поделятся:
  • Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Kantar;
  • Василий Глазунов, заместитель председателя правления ПВБКИ;
  • Виталий Весельский, директор группы консультирования по вопросам IT и кибербезопасности, KPMG в Украине;
  • Евгений Лисняк, старший директор, глава Департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Visa.
А в третьей секции у участников будет возможность ознакомиться с практическими кейсами и личным опытом реализации новаций от представителей разных направлений финтех. Как внедрялись и как сейчас работают проекты первая криптокарта и оплата криптой в ритейле. Как реализовать полный цикл онбординга клиентов: от лида до контракта. Что нового предлагали, лидирубщие финансовые компании и банки, как проходили цифровую трансформацию и масштабировали бизнес. Факапами и лайфхаками поделятся:
  • Алексей Бобок, кофаундер проекта Weld Money;
  • Егор Аветисов, Руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе, Binance;
  • Алена Шевцова, CEO международной платежной системы LEO и председатель наблюдательного совета IBOX BANK;
  • Андрей Железняк, Директор направления Big Data в Киевстар;
  • Евгений Измайлов, CBDO R&D Treeum;
  • Владислав Билан, СЕО MyCredit;
  • Анна Тигипко, учредитель и CEO izibank.
Специальный гость конференции — CEO SalesDoubler Kazakhstan, Женис Мухиев, расскажет о текущем состоянии, особенностях, потенциале роста и возможностях рынка онлайн кредитования Казахстана. Какие возможности для бизнеса открываются украинским финтехам компаниям.
Если вы желаете получить уникальные инсайты по рынкам бизнеса и технологий — FinTech Ukraine 2022 именно для вас. Больше по ссылке:
Конференция проходит при поддержке:
IBOX BANK — первого украинского транзакционного банка, одного из лидеров украинского интернет-экварийнга.
LEO — международная платежная система, входящая в топ-3 игроков украинского рынка финансовых услуг.
MyCredit — финансовый сервис выдачи денег за 5 минут.
По материалам:
Finance.ua
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