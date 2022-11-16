FinTech Ukraine 2022: как цифровые технологии меняют финансовый мир — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022: как цифровые технологии меняют финансовый мир Сегодня 12:14

FinTech Ukraine 2022: как цифровые технологии меняют финансовый мир

Метавселенная, Web 3.0, NFT, криптовалюты, блокчейн, необанкинг, BNPL, встроенные финансы могут стать главными технологическими трендами, способными существенно изменить структуры рынка финансовых услуг.

Эти темы стали мейнстримными. Крупнейшие и наиболее популярные конференции сферы финтеха в 2022 году — Money 20/20 Europe, Singapore Fintech Festival, Websummit 2022, 12th NextGen Payments & RegTech Forum.

Можно сколько угодно оставаться скептиком к криптоактивам как инструменту инвестирования, но игнорировать возможности и преимущества технологии блокчейн — это равнозначно выстрелу в собственную ногу. По прогнозам аналитиков, мировой рынок блокчейна вырастет в 143 раза к 2030 году с общим объемом в $1,5 трлн. Основные финансовые сервисы, включая Visa, Mastercard и PayPal, начинают использовать криптоактивы и позволяют проводить криптоплатежи. Instagram уже тестирует продажи NFT в приложении. Система блокчейн легла в основу для создания идеи новой интеграции всемирной паутины Web3.0.

Крупнейший банк Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), планирует предоставлять финансовые услуги через метавселенную уже в 2023 году. А самый известный польский банк PK O Bank Polski объявил об открытии первого банковского отделения в метавселенной.

Что касается Украины, то украинский финтех-рынок не только не отстает, но и находится в авангарде цифровой революции, удивляя мир успешной реализацией ряда новаторских цифровых решений. Чего стоит проект Министерства цифровой трансформации «Государство в смартфоне — Дія», которым восторгаются европейцы.

В интеграции классических финансовых продуктов с ультрасовременными технологиями рождается цифровое финансовое будущее. Так, в этом году именно в Украине появилась первая легальная криптокарта, которая стала результатом совместных усилий компании Weld Money и Unex Bank. Это уникальный на сегодняшний день high-tech продукт, сочетающий в себе традиционный банкинг и криптотехнологии.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance , которая в 2021-м начала тестировать оплаты криптой через свой криптопроцессинг BinancePay, на сегодняшний день уже имеет успешные реализации оплаты криптовалютой в тандеме с крупными украинскими ритейлерами: Фокстрот, Wog, Varus. А в сентябре текущего года Binance объявили об интеграции с государственным сервисом Дія по части верификации пользователей.

18 ноября в Киеве, в живом оффлайн формате пройдет конференция Кстати, уже, в живом оффлайн формате пройдет конференция FinTech Ukraine 2022 , где участники смогут узнать все детали и нюансы реализации вышеупомянутых проектов непосредственно от их создателей и менеджеров, ответственных за внедрение.

Об особенностях интеграции BinancePay Украине расскажут руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе Binance Егор Аветисов, совместно со своим партнером, руководителем центра электронного бизнеса Varus — Олегом Спириным.

Историей запуска уникального крипто-карточного продукта, первого инструмента, сочетающего классический банковский платежный сервис с функцией доступа к разным крипто-балансам на разных биржах и в разных блокчейнах, поделится один из трех учредителей и СЕО Weld Money ( https://weld.money/ ) — Алексей Бобок.

Изюминкой конференции станет дискуссия на тему «Цифровые технологии, меняющие финансовый мир». В ходе живого общения руководители и топ-менеджеры ведущих финтех компаний поделятся собственным опытом успешной выживаемости во времена турбулентности:

какие современные цифровые решения, технологии, продукты, процессы внедряют;

за какими технологиями видят потенциал для успеха;

в какие критически важные инновации готовы инвестировать уже сейчас для поддержки своей будущей траектории.

Среди участников дискуссии:

президент ассоциации ВАФК — Алла Савьюк;

руководитель проекта NEOBANK — Оксана Мунтян;

директор направления Big Data в Киевстар — Андрей Железняк;

кофаундер проекта Weld Money — Алексей Бобок;

директор Авентус Украина — Владимир Довгаль;

начальник управления развития продуктов и процессов департамента стратегического развития NovaPay — Алексей Пивень.

Больше о программе, спикерах и условиях участия по ссылке.

В диджитал-мире невероятное количество возможностей. Если вы готовы расширить круг знакомств, узнать, куда смотрят лидеры и как развивается отрасль, то эта конференция именно для вас.

Конференция проходит при поддержке Identomat — компании, специализирующейся на проверке личности и KYC.

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