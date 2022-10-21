Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса — Finance.ua

Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса 21.10.2022, 02:45 — Фондовый рынок

Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса

Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса — его планируют закрыть до конца 2022 года.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По словам собеседника, сейчас продолжаются увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтверждает источник, близкий к топ-менеджменту OP.

Газета отмечает, что на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет открытой вакансии со стороны финской компании.

Orion Pharma работает в россии 15 лет. В 2021 году компания занимала 98 место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 году она поднялась на 90 место.

Выручка российского подразделения компании за 2021 год достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.

Основной препарат компании — метипред, предназначенный для лечения ревматоидного артрита.

«Если OP закроет офис в россии, это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из нашей страны. О том, что ни один зарубежный игрок из этой отрасли не покинул россию, говорил 17 октября заместитель министра здравоохранения рф Сергей Глаголев. Опрошенные газетой эксперты также не упомянули случай, когда иностранная фармкомпания закрыла российский офис или полностью прекратила поставки», — говорится в статье.

На данный момент OP продолжает импортировать в россию готовые лекарства, объемы поставок за год практически не увеличились, а в последние месяцы они начали сокращаться, отмечает представитель RNC Pharma.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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