Финская криптобиржа заблокировала кошельки россиян — Finance.ua

Финская криптобиржа заблокировала кошельки россиян Сегодня 10:45 — Финтех и Карты

Финская криптобиржа заблокировала кошельки россиян

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финская криптовалютная биржа LocalBitcoins известила граждан страны-оккупанта о прекращении обслуживания из-за общеевропейских санкций против россии.

Об этом сообщает DeCenter

LocalBitcoins сообщает, что граждане рф больше не смогут воспользоваться сервисом. Исключение сделано только для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны (ЕЭС) и Швейцарии.

российские клиенты смогут вывести средства одной транзакцией, после чего доступ к их кошелькам будет закрыт.

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Решение о блокировании кошельков россиян было вызвано введением восьмого пакета санкций ЕС, согласно которому предполагается усиление ограничений на использование цифровых активов гражданами рф. Соответственно, криптокомпаниям полностью запретили обслуживать российских пользователей, независимо от суммы активов на их счетах.

LocalBitcoins — это криптовалютная одноранговая (p2p) биржа, предоставляющая своим пользователям возможность покупать и продавать Bitcoin.

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УНІАН По материалам:

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