Финляндия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с россией — Finance.ua
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Финляндия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с россией

Сегодня 20:27Мир
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Финская железнодорожная компания VR Transpoint объявила, что с 30 марта возобновляет грузовые перевозки в рф.
Об этом говорится в заявлении VR Transpoint.
В компании объяснили свое решение разъяснениями от властей Великобритании о том, что санкции не распространяются на ее контракты, а касаются только ОАО «российские железные дороги».
«Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО „российские железные дороги“. Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта», — заявили в компании, являющейся структурой финского железнодорожного оператора VR Group.
VR Transpoint занимается транспортировкой продукции и сырья на экспорт. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 году составил 37 млн тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и россией составляют около трети общего объема финских железнодорожных перевозок.

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По материалам: Espreso.tv
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