Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70% — Finance.ua

Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%

Сегодня 06:51 — Энергетика

Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%

Финляндии удалось сократить объемы импорта нефти из россии сразу после того, как в конце февраля началось вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным, опубликованным в пятницу таможней, скандинавская страна импортировала на 70% меньше сырой нефти из россии в марте, заменяя ее в основном импортом из Норвегии. Стоимость закупки нефти из россии упала на 45% по сравнению с годом ранее.

«Торговые отношения Финляндии с россией постепенно разрушаются», — заявил Паси Куоппамаки, главный экономист Danske Bank A/S из Хельсинки. Большое увеличение стоимости импорта будет «временным явлением», поскольку Финляндия сокращает использование российской энергии, добавил он.

В отдельном отчете статистический офис сообщает, что Финляндия импортировала 92% природного газа из россии в 2021 году. Стоимость импорта природного газа выросла на 282% в марте до 151,4 миллионов евро, сообщает таможня. Данные об объемах импорта природного газа пока недоступны. На газ приходится всего 5% потребляемой энергии в северной стране.

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