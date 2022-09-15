Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа

Энергетика
21
Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа
Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа
Финляндия в первой половине года вдвое сократила потребление природного газа, установив рекорд в ЕС.
Об этом пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.
«В Финляндии опасались, что прекращение поставок газа рф в мае повлечет за собой проблемы, но пока их удалось избежать. Вроде бы незаметно, использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое с начала года, и в результате не было значительных сбоев в производстве или холодных домов», — говорится в статье.
Так, в январе-августе в Финляндии было потреблено около 8,8 терават-часов природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года потребление было примерно вдвое больше — 17,8 терават-часов.
Эти показатели не включают газ, подаваемый на LNG-терминалы в Поре и Торнио, которые обслуживают только местную промышленность.
Подчеркивается, что снижение потребления примерно на 50 процентов является европейским рекордом.
Данные, собранные аналитическим центром Brugel, показывают, что ни одной другой стране ЕС не удалось так же сократить потребление газа.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.