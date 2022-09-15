Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа — Finance.ua

Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа Сегодня 07:41 — Энергетика

Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа

Финляндия в первой половине года вдвое сократила потребление природного газа, установив рекорд в ЕС.

Об этом пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat

«В Финляндии опасались, что прекращение поставок газа рф в мае повлечет за собой проблемы, но пока их удалось избежать. Вроде бы незаметно, использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое с начала года, и в результате не было значительных сбоев в производстве или холодных домов», — говорится в статье.

Так, в январе-августе в Финляндии было потреблено около 8,8 терават-часов природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года потребление было примерно вдвое больше — 17,8 терават-часов.

Эти показатели не включают газ, подаваемый на LNG-терминалы в Поре и Торнио, которые обслуживают только местную промышленность.

Подчеркивается, что снижение потребления примерно на 50 процентов является европейским рекордом.

Данные, собранные аналитическим центром Brugel, показывают, что ни одной другой стране ЕС не удалось так же сократить потребление газа.

Економічна Правда По материалам:

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