Финляндия продаст почти 2 тыс. Bitcoin и отдаст деньги Украине — Finance.ua

Финляндия продаст почти 2 тыс. Bitcoin и отдаст деньги Украине

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Финляндия продаст почти 2 тыс. Bitcoin и отдаст деньги Украине

Правительство Финляндии решило передать Украине десятки миллионов евро в качестве поддержки в условиях войны с россией. Средства получат от продажи Bitcoin, изъятых правоохранителями в ходе расследований преступлений.

Об этом заявила в своем Twitter финский министр финансов Анника Саарикко. По ее словам, выделение средств будет ассигновано уже в ближайшие недели.

«Правительство пожертвует на помощь Украине десятки миллионов евро благодаря выручке от продажи конфискованных Bitcoin. Историческое совместное решение министерств финансов и иностранных дел», — написала министр, назвав такое решение справедливым и хорошим.

73 млн евро, сообщает местное издание Речь идет о 1981 Bitcoin, стоимость которых на 28 апреля составляет около, сообщает местное издание Helsingin Sanomat . Это пропорционально 85 млн евро помощи, которые Украина получила от Финляндии за восемь предыдущих лет (с 2014 по 2022 год).

В то же время допускается, что Украине будет передана лишь часть этой суммы — вероятно, речь идет о половине выручки от Bitcoin. Но даже в таком случае это будет значительно больше 14 млн евро, которые Хельсинки решили выделить после начала российского вторжения в Украину.

Допускается, что официальное решение будет принято на голосовании в парламенте в конце мая. Кроме этого, финской таможне, на счетах которой лежат изъятые Bitcoin, понадобится около шести недель для их реализации.

Пока неясно, планируется ли выделение всей суммы сразу или ее будут пересчитывать постепенно в течение определенного времени. При этом точно известно одно: эти деньги можно направить только на гуманитарные нужды.

Журналисты утверждают, что этот вопрос уже выносился на обсуждение — изначально идея поступила от депутата Центристской партии Микко Кярня. Президенту Сауле Ниинисте уже направили запрос на получение соответствующего разрешения, после чего вопрос был передан на рассмотрение Минфина и МИД.

Не исключалась возможность передачи Украине непосредственно криптовалюты, но этого решили не делать по двум причинам. Во-первых, в таком случае финские власти не смогли бы гарантировать, что Bitcoin не будут вновь использоваться в преступных целях. А во-вторых, закон обязывает таможню конвертировать конфискованное имущество в деньги и возвращать их государству, в связи с чем уже даже был объявлен тендер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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