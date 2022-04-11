Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с рф и беларусью — Finance.ua

«С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает отправку всех писем и посылок между Финляндией и россией, а также между Финляндией и беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств согласно соглашениям о Всемирном почтовом союзе. Приостановление касается перевозок писем и посылок из Финляндии в россию и беларусь, а также из россии и беларуси в Финляндию», — заявили в компании.
Отправления, которые не могут быть доставлены, возвращаются отправителям.
В Posti напомнили, что доставка коммерческих отправлений, в том числе срочных писем и грузов, прекращена с 15 марта.