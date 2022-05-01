Финляндия обесточила дата-центр российского Яндекса — Finance.ua
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Финляндия обесточила дата-центр российского Яндекса

Сегодня 22:14Технологии&Авто
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Финский дата-центр российской компании Яндекс, расположенный в муниципалитете Мянття, был отключен от основного источника электропитания. Он перешел на режим работы от дизельных генераторов, но долго так работать не получится.
Поставщик энергии еще раньше выказывал готовность прекратить работу с российским технологическим гигантом, если он попадет под санкции. Сам Яндекс и дочерние компании группы в списки санкций ЕС, США или Великобритании не внесены. Однако ранее Евросоюз ввел санкции против главного управляющего директора Yandex NV — Тиграна Худавердяна, впоследствии он покинул пост гендиректора и совет директоров Yandex NV
В настоящее время договор с поставщиком электроэнергии перезаключается, а для электроснабжения объекта компания временно использует собственные дизельные генераторы.
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"Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все услуги работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах",— сообщили в Яндекс.
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Гендиректор DataPro отметил, что на дизельных генераторах можно работать «бесконечно долго», однако это, мягко говоря, неправда. К тому же это очень дорого. Если предположить, что дата-центр загружен полностью на 40 МВт — сутки работы стоят Яндексу 626,4 тысячи евро. Однако, скорее всего, компания снизила потребление до минимальных значений.
Есть и другая проблема. Компания, с которой Яндекс перезаключает соглашение на поставку энергии, сообщила, что будет обслуживать Яндекс и его дочерние компании только до момента внесения их в санкционный список.
По материалам: Телеканал новин 24
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