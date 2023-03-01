Финляндия начала строить забор на границе с россией — Finance.ua

Финляндия начала строить забор на границе с россией Сегодня 06:43

В понедельник, 27 февраля, Финляндия начала строительство забора на границе с россией. Сейчас там проводятся земельные работы.

Об этом сообщает Yle

Работы должны быть завершены до конца июня. В районе Иматра сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок.

Планируется, что рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Освещение и динамики будут установлены на некоторых участках.

Финляндия хочет в ближайшие несколько лет возвести вдоль восточной границы около 200 километров заграждений. Цель проекта — затруднить нежелательное пересечение границы со стороны рф.

Напомним, переговоры Турции со Швецией и Финляндией касательно заявки НАТО возобновятся 9 марта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.