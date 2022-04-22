Финляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весны — Finance.ua
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Финляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весны

Сегодня 10:14Мир
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Финляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весныФинляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весны
Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели.
Об этом сообщил член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя, которого цитирует Helsingin.
«Я сказал, что в Финляндии есть сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия пришлет заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли это хорошим или плохим поступком», — заявил Туомиоя.
По словам Туомиоя, очевидно, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО.
Член парламента Элина Валтонен согласилась с Туомио.
Как отмечается, газета Aftonbladet также располагает информацией, что, по словам финских политиков, ожидается, что подавляющее большинство в финском парламенте проголосует за членство в НАТО: по данным газеты, 180 из 200 представителей проголосуют «за».
Согласно информации, собранной Helsingin, сейчас 112 членов поддерживают членство в НАТО.
Напомним, ранее министр по вопросам ЕвропыТютти Туппурайнен заявила, что «война россии в Украине — «тревожный звонок для всех нас», и что «народ Финляндии уже принял решение», а опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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