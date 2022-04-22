Финляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весны — Finance.ua

Финляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весны

Сегодня 10:14 — Мир

Финляндия может податься на членство в НАТО уже до конца весны

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели.

Об этом сообщил член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя, которого цитирует Helsingin

«Я сказал, что в Финляндии есть сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия пришлет заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли это хорошим или плохим поступком», — заявил Туомиоя.

По словам Туомиоя, очевидно, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО.

Член парламента Элина Валтонен согласилась с Туомио.

Как отмечается, газета Aftonbladet также располагает информацией, что, по словам финских политиков, ожидается, что подавляющее большинство в финском парламенте проголосует за членство в НАТО: по данным газеты, 180 из 200 представителей проголосуют «за».

Согласно информации, собранной Helsingin, сейчас 112 членов поддерживают членство в НАТО.

Напомним, ранее министр по вопросам ЕвропыТютти Туппурайнен заявила, что «война россии в Украине — «тревожный звонок для всех нас», и что «народ Финляндии уже принял решение», а опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

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