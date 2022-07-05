Финляндия арестовала около 900 российских грузовых вагонов — Finance.ua
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Финляндия арестовала около 900 российских грузовых вагонов

Фондовый рынок
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Финляндия заблокировала около 900 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям на выполнение санкций Европейского Союза.
Об этом свидетельствуют данные финского государственного железнодорожного оператора VR и письмо «российских железных дорог», пишет Reuters.
В связи с тем, что оператор VR принял меры по сокращению железнодорожного сообщения с россией после того, как в апреле ЕС наложил санкции на поставку российского угля, 865 железнодорожных вагонов из россии были арестованы судебными приставами, свидетельствует письмо «российских железных дорог» от 6 июня в министерство транспорта.
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Финские судебные приставы сообщили, что заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные фирмы, на сумму не менее 82 миллионов евро в соответствии с санкциями ЕС.
Пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен подтвердила по электронной почте, что в настоящее время в Финляндии находятся около 800 единиц подсанкционных (грузовых) вагонов.
Указанные вагоны принадлежат компаниям, которые либо непосредственно пострадали от санкций ЕС, либо чьи акционеры отказались от контроля, потому что они попали под санкции после того, как россия ввела свои войска в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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