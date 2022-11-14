Финкомитет рекомендует освободить волонтеров от налогов — Finance.ua

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Финкомитет рекомендует освободить волонтеров от налогов

Казна и Политика
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Финкомитет рекомендует освободить волонтеров от налогов
Финкомитет рекомендует освободить волонтеров от налогов
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал сразу за основу и в целом законопроект 7492 об освобождении от налогообложения определенных видов благотворительной помощи, собранной волонтерами.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, принятие документа поможет расширить возможные направления расходов лиц из Реестра волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии россии.
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Законопроект предлагает:
  • в налогооблагаемый доход лиц, внесенных в Реестр волонтеров, не включать сумму полученной ими благотворительной помощи, если такая сумма в дальнейшем была израсходована в период военного и чрезвычайного положения в пользу участников боевых действий по всей Украине, работников гражданской защиты и членов их семей, вынужденных переселенцев из зон боевых действий по всей Украине;
  • после включения лица в Реестр освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров.
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Заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк объясняет, что если волонтера вносят в Реестр, он получит льготу на будущее и за предыдущий 2021 год. В то же время текущая формулировка нормы не позволяет волонтеру претендовать на льготу в период с 1 января 2022 года, то есть на часть 2022 года, когда он еще не был внесен в Реестр. Новый закон решает эту проблему.
Нардеп отмечает, что зарегистрироваться в Реестре необходимо до конца 2022 года. Принятие закона ожидается на этой неделе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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