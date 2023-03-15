Финкомитет Рады одобрил законопроект о реструктуризации кредитов пострадавшим от войны — Finance.ua
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Финкомитет Рады одобрил законопроект о реструктуризации кредитов пострадавшим от войны

Казна и Политика
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Финкомитет Рады одобрил законопроект о реструктуризации кредитов пострадавшим от войны
Финкомитет Рады одобрил законопроект о реструктуризации кредитов пострадавшим от войны
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу целом правительственный проект закона о реструктуризации потребительских кредитов пострадавшим от войны.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Законопроект направлен на комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или оставленным местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная рф территория», — объяснил Мельничук.
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Проектом закона предлагается в период действия в Украине военного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по договорам о потребительском кредите, если место постоянного проживания или оставленное место постоянного проживания потребителя (в частности, если потребитель находится на учете как внутренне перемещенное лицо) является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная рф территория.
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Также комитет рекомендовал Раде одобрить законопроект, предлагающий внести доходы, полученные заемщиками в результате обязательной реструктуризации обязательств заемщиков по договорам о потребительском кредите в перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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