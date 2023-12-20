Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse — Finance.ua

Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse

Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) потребовал расширить свои юридические полномочия и планирует адаптацию после краха одного из старейших и крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.

Об этом пишет CNBC.

FINMA сообщило в своем отчете, что достигло цели защиты платежеспособности Credit Suisse и обеспечения финансовой стабильности.

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Он также привлек внимание к «дальновидным и агрессивным мерам», принятым в предыдущие годы для надзора за банком и «исправления недостатков, особенно в корпоративном управлении банка, а также в его управлении рисками и культуре риска».

Сообщается, что с лета 2022 года FINMA советовало банку принять меры для подготовки к чрезвычайной ситуации, однако предупреждения остались без внимания.

«FINMA извлек ряд уроков из этого опыта. С одной стороны, необходима более сильная правовая основа, в частности таких инструментов, как режим старших менеджеров, право налагать штрафы и более строгие правила корпоративного управления. С другой стороны, FINMA также адаптирует свой наблюдательный подход в определенных отраслях и усилит проверку готовности к реализации мер по стабилизации», — говорится в отчете регулятора.

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FINMA заявила, что стратегические изменения, объявленные для снижения рисков Credit Suisse, такие как сокращение размера инвестиционного банка, сосредоточение внимания на бизнесе по управлению активами и снижение волатильности доходов, не были реализованы последовательно, а постоянные скандалы подорвали репутацию банка.

Напомним, для того, чтобы спасти Credit Suisse, понадобилось грандиозная сделка с конкурирующим банком UBS, которая была заключена в марте при посредничестве швейцарских властей.

Во время краха руководители Credit Suisse объяснили потерю доверия паникой на рынке, вызванной крахом банка Silicon Valley Bank в США.

УНН По материалам:

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