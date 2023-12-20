Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse — Finance.ua

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Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse

Фондовый рынок
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Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse
Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse
Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) потребовал расширить свои юридические полномочия и планирует адаптацию после краха одного из старейших и крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
Об этом пишет CNBC.
FINMA сообщило в своем отчете, что достигло цели защиты платежеспособности Credit Suisse и обеспечения финансовой стабильности.
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Он также привлек внимание к «дальновидным и агрессивным мерам», принятым в предыдущие годы для надзора за банком и «исправления недостатков, особенно в корпоративном управлении банка, а также в его управлении рисками и культуре риска».
Сообщается, что с лета 2022 года FINMA советовало банку принять меры для подготовки к чрезвычайной ситуации, однако предупреждения остались без внимания.
«FINMA извлек ряд уроков из этого опыта. С одной стороны, необходима более сильная правовая основа, в частности таких инструментов, как режим старших менеджеров, право налагать штрафы и более строгие правила корпоративного управления. С другой стороны, FINMA также адаптирует свой наблюдательный подход в определенных отраслях и усилит проверку готовности к реализации мер по стабилизации», — говорится в отчете регулятора.
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FINMA заявила, что стратегические изменения, объявленные для снижения рисков Credit Suisse, такие как сокращение размера инвестиционного банка, сосредоточение внимания на бизнесе по управлению активами и снижение волатильности доходов, не были реализованы последовательно, а постоянные скандалы подорвали репутацию банка.
Напомним, для того, чтобы спасти Credit Suisse, понадобилось грандиозная сделка с конкурирующим банком UBS, которая была заключена в марте при посредничестве швейцарских властей.
Во время краха руководители Credit Suisse объяснили потерю доверия паникой на рынке, вызванной крахом банка Silicon Valley Bank в США.
По материалам:
УНН
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