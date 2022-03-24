Финансовая система Украины успешно прошла невероятный «краш-тест», — НБУ

Финансовая система Украины успешно прошла невероятный краш-тест, остается устойчивой и ликвидной. НБУ продолжает принимать решение по поддержанию стабильности банковской системы.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в Facebook

По его словам, сейчас усилия сосредоточены на нескольких направлениях.

Во-первых — бесперебойная работа банковской системы.

В целом по всей Украине работают около 70% отделений системно важных банков. Есть проблемы с обеспечением работы в Харькове, Чернигове, Херсоне и соответствующих областях, где ведутся бои. Однако даже там в сверхсложных условиях работают несколько отделений банков.

Перебоев в работе СЭП нет. Система работает в режиме 23/7 без выходных.

Сохраняется тренд увеличения остатков средств клиентов в банковской системе: на 22 марта +28,5 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах) по сравнению с началом войны 24 февраля.

Во-вторых — усилия, направленные на восстановление экономики.

По словам главы НБУ, наращивание кредитования уже сегодня крайне необходимо для поддержания экономики Украины, прежде всего сельхозтоваропроизводителей.

Правительство постановлением, касающимся обеспечения кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, предусмотрело соответствующие меры финансовой государственной поддержки аграриям во время посевной.

В-третьих — антикризисные меры.

НБУ продолжает принимать решения по поддержанию стабильности банковской системы, обеспечению надлежащей работы банков, прав и интересов клиентов банков, минимизации негативного влияния последствий войны.

Среди недавних решений — увеличение ежедневного лимита на снятие наличных денег в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте). В то же время, уточнено, что этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках.

Ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Это ограничение должно предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах.

В-четвертых — продолжение активной работы в международной плоскости.

НБУ постоянно расширяет точки влияния на агрессора, направления помощи Украине, а также круг контрагентов и партнеров, с которыми ведется работа.

В частности, НБУ уже обратился к платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка рф, а также к международной системе SWIFT с призывом отключить центральный банк россии от системы обмена финансовыми сообщениями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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