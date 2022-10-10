Финансовая помощь гражданам Украины в Грузии: как и сколько можно получить — Finance.ua

Финансовая помощь гражданам Украины в Грузии: как и сколько можно получить Сегодня 08:32 — Личные финансы

Финансовая помощь гражданам Украины в Грузии: как и сколько можно получить

Министерство иностранных дел Германии и благотворительная организация ASB-SSK-UniteTogether инициировали в Грузии запуск новой программы финансовой поддержки украинцев Ukr Cash Transfer. Стартовала она 10 сентября 2022 года и рассчитана на тех беженцев, которые проживают в Грузии и относятся к группам уязвимых категорий населения.

Кто может получить помощь

Поскольку Программа помощи украинцам инициирована негосударственными фондами, количество средств ограничено. Планируется оказать поддержку 2400 украинцам. Для того чтобы определить именно те семьи, которые нуждаются в помощи, в первую очередь заданы категории уязвимости.

В соответствии с правилами программы, выплаты предоставляются на каждого члена семьи, если:

1. Вы украинец, спасающийся от войны, нуждаетесь в финансовой помощи и находитесь в Грузии с 01 февраля 2022 года.

2. Ваша семья или хотя бы один из ее членов отвечает критериям уязвимости:

• человек с ограниченными возможностями или тяжелобольной;

• человек старше 60 лет;

• в Вашей семье трое или более детей;

• неполные семьи без постоянного дохода.

Как подать заявку

Для того чтобы получить финансовую помощь — заполните анкету по ссылке . Спейчас идет верификация данных украинцев, подавших заявки в сентябре. Возможность заполнения регистрационных анкет будет возобновлена с 16 октября 2022 года. Заявку заполняет один представитель семьи и регистрирует всех членов семьи, которые находятся в Грузии и претендуют на помощь.

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Анкеты, заполненные в октябре, будут рассматриваться для выплат в ноябре. Сбор анкет будет открыт в течение всего периода действия программы.

После заполнения анкеты с вами свяжется представитель UniteTogether для проверки данных в рамках очной встречи претендента на помощь с кураторами программы. Собеседование проводится в офисе благотворительной организации UniteTogether, или координатор посетит вас по месту временного проживания, в случае если вы не в состоянии свободно перемещаться. Процесс проверок длится 2 недели, после чего ваши данные будут переданы для зачисления выплат.

Сумма выплат

В рамках Программы UKR CASH TRANSFER украинец получит 6 выплат по 235 лари (86 евро) на каждого члена семьи.

Срок действия Программы — с октября по март. Согласно условиям, в октябре вам будет перечислена двойная выплата, а последнюю вы получите в феврале.

Обращаем внимание, что получать финансовую помощь могут только те украинцы, которые с октября 2022 по март 2023 будут находиться в Грузии. Для получения выплат необходимо проходить ежемесячную физическую верификацию.

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