Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май — Finance.ua

10,6 млрд гривен — на выплату пенсий через Укрпочту,
38,1 млрд гривен — на выплату пенсий через уполномоченные банки.
Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, на 26 мая было доставлено 87,31% профинансированной суммы.
Напомним, по данным Минсоцполитики, около 300 тысяч украинцев на оккупированных территориях не могут получить пенсии через Укрпочту.
Для украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в Ощадбанке и на них зачисляют пенсионные выплаты. Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в Ощадбанк при первой возможности. Также можно дождаться, когда Укрпочта сможет работать в регионе, и получить всю сумму по месту жительства.
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