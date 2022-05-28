Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май — Finance.ua

Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ назвали сумму за май

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен, что больше, чем в апреле (48,5 млрд гривен).

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ

По данным пресс-службы, направлено:

10,6 млрд гривен — на выплату пенсий через Укрпочту,

38,1 млрд гривен — на выплату пенсий через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, на 26 мая было доставлено 87,31% профинансированной суммы.

Напомним, по данным Минсоцполитики, около 300 тысяч украинцев на оккупированных территориях не могут получить пенсии через Укрпочту.

Для украинцев, которые пока не могут получить деньги, открывают счета в Ощадбанке и на них зачисляют пенсионные выплаты. Этими средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в Ощадбанк при первой возможности. Также можно дождаться, когда Укрпочта сможет работать в регионе, и получить всю сумму по месту жительства.

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