Финансирование МВФ: изменение программы «Доступные кредиты 5−7−9%» — Finance.ua
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Финансирование МВФ: изменение программы «Доступные кредиты 5−7−9%»

Казна и Политика
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Финансирование МВФ: изменение программы «Доступные кредиты 5−7−9%»
Финансирование МВФ: изменение программы «Доступные кредиты 5−7−9%»
Одним из условий выживания нашего государства в противостоянии с россией является своевременная финансовая помощь из-за границы. Ведущим кредитором Украины в течение многих лет является Международный валютный фонд (МВФ).
Что должна сделать Украина, чтобы финансирование от Международного валютного фонда по программе EFF продолжилось? Finance.ua разбирался.
Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» стала одним из важных факторов стабильности финансовой системы в Украине. Ее реализация, по данным Фонда развития предпринимательства, за 17 месяцев увеличила объемы кредитования на 63 млрд гривен, то есть с января 2023 года финансирование по ней увеличилось в два раза.
Новые условия программы «Доступные кредиты 5−7-9%», принятые Кабмином в сентябре, стали ответом на новые вызовы в сложившейся на рынке экономической ситуации. Наиболее ощутимые изменения — сосредоточение программы поддержки бизнеса на оккупированных территориях.
За время войны многие предприятия, расположенные на отдаленных от ведения боевых действий территориях, смогли перестроиться и адаптировать бизнес к военному времени, возобновили цепочки поставок и процессы производства.
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Сейчас логично сосредоточение на поддержке именно тех компаний, которые наиболее пострадали: были разрушены, потеряли или почти потеряли производственные мощности. Такие предприятия смогут платить по новым условиям программы проценты до уровня 1% в первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные нужды и 3% на финансирование оборотного капитала. Таким предприятиям повысили возможный предел финансирования с 60 до 150 млн грн.
Для других компаний, уже адаптировавшихся к текущим условиям, процентная ставка остается на уровне 7% или 9% на инвестиционные нужды и повышается до 13% годовых на финансирование оборотных средств.
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Изменения по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» относительно концентрации на малом и среднем бизнесе — единственный «структурный маяк», дедлайн по которому не был выполнен и в результате пересмотра программы EFF перенесен на конец марта 2024 года.
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Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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