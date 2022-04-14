Finance.ua запускает продажу карт технической помощи-Assistance — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Finance.ua запускает продажу карт технической помощи-Assistance

Сегодня 11:30Личные финансы
41
Отличная новость для всех автомобилистов Украины!
Теперь можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в пути или пробьете колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance с покрытием по всей Украине и Европе — они станут вашей поддержкой в пути 24/7.
Finance.ua запускает продажу карт технической помощи-Assistance

Что это даст?

С картой Finance.ua Assistance вы можете обратиться за:
  • эвакуацией авто в СТО/конкретное место;
  • организационной помощью;
  • аварийным открытием дверей;
  • заменой колеса;
  • запуском двигателя;
  • доставкой топлива по вашему местонахождению и т.д.
Эти и другие услуги в зависимости от выбранного тарифа будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.
А для автомобилистов, выехавших за границу, мы подготовили специальный тариф Standart Plus, покрытие которого действует в Украине и Европе.
Переходите по ссылке и покупайте карту помощи от 1 грн/день: https://bit.ly/3GRYPuP
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.