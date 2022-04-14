Finance.ua запускает продажу карт технической помощи-Assistance — Finance.ua

Теперь можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в пути или пробьете колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance с покрытием по всей Украине и Европе — они станут вашей поддержкой в пути 24/7.
Что это даст?
С картой Finance.ua Assistance вы можете обратиться за:
эвакуацией авто в СТО/конкретное место;
организационной помощью;
аварийным открытием дверей;
заменой колеса;
запуском двигателя;
доставкой топлива по вашему местонахождению и т.д.
Эти и другие услуги в зависимости от выбранного тарифа будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.
А для автомобилистов, выехавших за границу, мы подготовили специальный тариф Standart Plus, покрытие которого действует в Украине и Европе.