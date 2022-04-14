Finance.ua запускает продажу карт технической помощи-Assistance — Finance.ua

Finance.ua запускает продажу карт технической помощи-Assistance

Сегодня 11:30 — Личные финансы

Отличная новость для всех автомобилистов Украины!

Теперь можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в пути или пробьете колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance с покрытием по всей Украине и Европе — они станут вашей поддержкой в пути 24/7.

Что это даст?

С картой Finance.ua Assistance вы можете обратиться за:

эвакуацией авто в СТО/конкретное место;

организационной помощью;



аварийным открытием дверей;



заменой колеса;



запуском двигателя;



доставкой топлива по вашему местонахождению и т.д.



Эти и другие услуги в зависимости от выбранного тарифа будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

А для автомобилистов, выехавших за границу, мы подготовили специальный тариф Standart Plus, покрытие которого действует в Украине и Европе.

Переходите по ссылке и покупайте карту помощи от 1 грн/день: https://bit.ly/3GRYPuP

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