Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео) — Finance.ua

Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео) Сегодня 03:46

Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео)

Новый Fiat 600e внешне похож на хэтчбек 500, но его габариты больше. Новинку оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.

Fiat показал новый стильный электрокроссовер 600e. Дизайн экстерьера и интерьера новинки рассекретили в коротком ролике. Видео было опубликовано на YouTube-канале бренда.

Новый Fiat 600e похож на популярный хэтчбек 500, но имеет большие габариты. Отличительной чертой кроссовера стали «реснички» возле фар.

По бокам изображено название модели, а на багажнике разместили компактный спойлер. Сзади можно найти диффузор.

Интерьер выполнен в минималистическом стиле. Приборная панель расположена в круглом корпусе, а по центру расположен компактный информационно-развлекательный дисплей.

Известно, что Fiat 500e разделит платформу с электрокроссовером Jeep Avenger. По слухам, новинку оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.

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Фокус По материалам:

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