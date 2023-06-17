Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео)

10
Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео)
Fiat показал новый стильный электрокроссовер с запасом хода 400 км (видео)
Новый Fiat 600e внешне похож на хэтчбек 500, но его габариты больше. Новинку оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.
Fiat показал новый стильный электрокроссовер 600e. Дизайн экстерьера и интерьера новинки рассекретили в коротком ролике. Видео было опубликовано на YouTube-канале бренда.
Новый Fiat 600e похож на популярный хэтчбек 500, но имеет большие габариты. Отличительной чертой кроссовера стали «реснички» возле фар.
По бокам изображено название модели, а на багажнике разместили компактный спойлер. Сзади можно найти диффузор.
Интерьер выполнен в минималистическом стиле. Приборная панель расположена в круглом корпусе, а по центру расположен компактный информационно-развлекательный дисплей.
Известно, что Fiat 500e разделит платформу с электрокроссовером Jeep Avenger. По слухам, новинку оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.