Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото) — Finance.ua
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Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото)

Технологии&Авто
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Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото)
Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото)
Линейку Fiat Pulse 2023 пополнит заряженная версия от Abarth. Знаменитое итальянское тюнинг-ателье впервые взялось за доработку кроссовера. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Fiat Abarth.
Главное отличие Fiat Pulse Abarth прячется под капотом. Кроссовер оснастили более мощным 1,3-литровым турбомотором на 185 л. с., который позаимствовали у Jeep Renegade и Compass.
С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Кроме того, доработаны рулевое управление, подвеска и тормоза.
Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото)
Узнать новый Fiat Pulse Abarth можно по особой решетке радиатора, обвесу и 17-дюймовым дискам. Спойлер на крыше увеличен в размерах, а из заднего бампера выглядывают две выхлопных трубы. Кроме того, для авто предлагают особые варианты окраски с красными полосами и надписями Abarth.
Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото)
Салон кроссовера еще не показали, но известно, что внутри только изменят отделку. Комплектация Fiat Pulse Abarth будет расширена — он получит виртуальную панель приборов, 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, круиз-контроль, климат-контроль, и парктроник.
Кроссовер Fiat Pulse Abarth поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года. Стоимость заряженной версии составит около $23 000.
По материалам:
Фокус
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