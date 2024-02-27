Fiat показал 5 концептов новых авто (фото) — Finance.ua

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Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)

Фондовый рынок
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Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)
Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)
В общей сложности запланировано несколько автомобилей на одной платформе: первая из них дебютирует в июле, а остальные — ежегодно в течение следующих трех лет. Известно, что они строят и традиционные установки с ДВС, и гибридные, и электрические. Пока Fiat показали только концепты, всего их пять с разными типами кузовов. Это сити-кар, кроссовер, фастбэк, пикап и кемпер.
Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)
Все шоу-кары объединяет не только единая глобальная платформа, но и общая философия: «функциональность никогда не должна существовать без удовольствия». В Fiat отмечают, что серийные версии этих автомобилей могут выпускаться и продаваться в любой части света, поскольку будут укомплектованы разными типами установок в зависимости от условий того или иного рынка. При этом до 80 процентов деталей у этих машин будут одинаковыми.
Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)
Все пять концептов вдохновлены Fiat Panda, моделью, сыгравшей большую роль в истории итальянской марки. Первый из них — это сити-кар чуть больше Панды с вместительным салоном, дизайн которого вдохновлен фабрикой Фиата в Линготто. Особое внимание уделено экологически чистым материалам: в обработке используется переработанный пластик и бамбуковые ткани.
Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)
Пикап Fiat делает большие ставки — в компании предполагают, что такая модель будет популярна не только в Южной Америке, но и на других рынках, даже в Европе. Пикап сочетает комфорт внедорожника и функциональность коммерческого автомобиля, а благодаря компактным размерам его можно эксплуатировать и в городе.
Fiat показал 5 концептов новых авто (фото)
Концепт, обозначенный как фастбэк, у Fiat называют «наследником» двух популярных моделей марки — Fastback в Бразилии и Tipo на Ближнем Востоке. У него спортивный силуэт купеподобного кроссовера, который может прийтись по душе молодой аудитории.
Четвертый концепт — это семейный кроссовер, который Fiat называет «гига-пандой». Его описывают как безопасный, универсальный, емкий и надежный автомобиль для семьи. Наконец, кемпер отдает дань уважения Panda 80-х. Он одинаково подойдет и для города, и для путешествий на природу.
По материалам:
uamotors
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