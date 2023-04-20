ФГВФЛ впервые выставил на аукцион недвижимость Проминвестбанка в центре Харькова — Finance.ua

ФГВФЛ впервые выставил на аукцион недвижимость Проминвестбанка в центре Харькова Сегодня 16:28 — Фондовый рынок

В системе Prozorro.Продажи 4 мая состоятся аукционы по продаже двух объектов недвижимости Проминвестбанка , расположенных в городе Харьков.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ

Активы находятся на балансе ПАО «Проминвестбанк», который сейчас ликвидируется Фондом гарантирования вкладов, и на торги выставляются впервые.

На продажу выставлены:

Лот № Г22Н023441:

— Нежилое помещение, общей площадью более 4 тыс. кв.м, в самом центре Харькова — по адресу Павловская площадь, 10. Помещение бывшего отделения банка на продажу выставлено вместе с основными средствами и уличным банкоматом. Абсолютным преимуществом актива является место его расположения — центральная часть города Харькова, в 1 км до станции метро «Площадь Конституции». Начальная цена реализации — 47,4 млн гривен.

Лот № Г22Н023442:

— Нежилое здание, общей площадью более 3,2 тыс. кв.м в Харькове по адресу ул. Молочная (Кирова), 3. Помещение располагается в 350 м от стадиона «Металлист» и в 900 м до станции метро «Спортивная». Начальная цена реализации — 30,1 млн гривен.

Торги пройдут по классической (английской) модели аукциона, открыто и прозрачно.

Участие в них могут принять физические и юридические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Следить за ходом торгов могут все желающие.

Українські Новини По материалам:

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