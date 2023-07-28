ФГВФЛ возместил кредиторам 4,2 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФЛ возместил кредиторам 4,2 млрд грн

Кредит&Депозит
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ФГВФЛ возместил кредиторам 4,2 млрд грн
ФГВФЛ возместил кредиторам 4,2 млрд грн
В течение первого полугодия 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в управлении Фонда составила 4,2 млрд грн.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
В июне 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 856,5 млн грн, в т. ч. 153,5 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (72,9 млн грн — НБУ, 80,6 млн грн — другим кредиторам).
Из общей суммы в июне, в частности, почти 165,9 млн грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, 5,9 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы), 671,0 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не являющихся связанными с банками лицами). Остальные средства получили кредиторы 1-й, 2-й, 6-й и 8-й очередей.
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За январь-июнь 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 4 184,1 млн грн, в т. ч. 153,6 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов.
В целом за весь период по состоянию на 1 июля 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 64 037,9 млн грн, из которых 17 180,5 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 819,2 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
По материалам:
Finance.ua
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