ФГВФЛ: сумма продажи активов ликвидируемых банков в течение августа составила 292,1 млн грн — Finance.ua
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ФГВФЛ: сумма продажи активов ликвидируемых банков в течение августа составила 292,1 млн грн

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования вкладов в августе 2022 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых активов банков на общую сумму 292,1 млн грн.
Об этом сообщили в Фонде.
Всего за месяц проведено 85 открытых электронных аукционов, на которых были выставлены на продажу активы, из которых 25 — результативные.

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Средства, полученные от продажи активов ликвидируемых Фондом банков, направляются на погашение требований кредиторов этих банков.
Напомним, в ФГВФЛ рассказали, сколько средств украинцы держат в банках-участниках Фонда. На 1 августа 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 935,5 млрд грн.
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По материалам:
Finance.ua
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