ФГВФЛ: сумма продажи активов ликвидируемых банков в течение августа составила 292,1 млн грн — Finance.ua

ФГВФЛ: сумма продажи активов ликвидируемых банков в течение августа составила 292,1 млн грн
Фонд гарантирования вкладов в августе 2022 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых активов банков на общую сумму 292,1 млн грн.
Об этом сообщили в Фонде.
Всего за месяц проведено 85 открытых электронных аукционов, на которых были выставлены на продажу активы, из которых 25 — результативные.
Депозиты на 3 месяца: куда положить гривну на короткий срок
Средства, полученные от продажи активов ликвидируемых Фондом банков, направляются на погашение требований кредиторов этих банков.
Напомним, в ФГВФЛ рассказали, сколько средств украинцы держат в банках-участниках Фонда. На 1 августа 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 935,5 млрд грн.
Поделиться новостью