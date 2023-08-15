ФГВФЛ рассказал, сколько выплатил в июле вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua

ФГВФЛ рассказал, сколько выплатил в июле вкладчикам ликвидируемых банков Сегодня 20:21 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ рассказал, сколько выплатил в июле вкладчикам ликвидируемых банков

В июле вкладчики ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков получили 39,4 млн грн гарантированного возмещения по вкладам. По состоянию на 1 августа общая сумма выплаченного гарантированного возмещения за 2023 год составила 1 853,8 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ФГВФЛ.

Напомним, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе с рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму вкладов.

По состоянию на 1 августа 2023 года вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 661,2 млн грн.

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До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. Напомним, до 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 103 347,6 млн грн.

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