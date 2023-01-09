ФГВФЛ продал активов ликвидируемых банков на 1,6 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФЛ продал активов ликвидируемых банков на 1,6 млрд грн

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ФГВФЛ продал активов ликвидируемых банков на 1,6 млрд грн
ФГВФЛ продал активов ликвидируемых банков на 1,6 млрд грн
В течение 2022 года Фонд гарантирования вкладов провел в системе Prozorro.Продажи 1,6 тыс. аукционов, из которых 154 аукциона — фактически каждые 10-е торги — завершились успешно. Сумма продажи активов составила 1 млрд 570 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Отмечается, что почти 70% успешных аукционов — на счету ПАО «Проминвестбанк», процедура вывода с рынка которого началась 25 февраля 2022 года, на второй день полномасштабного военного вторжения. Напомним, продажа активов ликвидируемых банков была возобновлена в начале лета, когда возобновился доступ к государственным реестрам.

ТОП-3 банка по количеству успешных аукционов и сумме проданных активов

  • Лидером по количеству успешных аукционов и сумме проданных активов по итогам года стал ПАО Проминвестбанк. На его «счету» — 109 успешных торгов на сумму почти 1 046,4 млн грн.
  • Еще 11 успешных аукционов прошли по продаже активов АО АКБ «Аркада» на сумму почти 352,5 млн грн.
  • И 13 успешных аукционов на сумму 143,8 млн грн состоялось по продаже активов АО «КБ «Земельный Капитал».

Статистика продаж в разрезе типов активов

Предметом продажи на 88 из 154 успешных аукционов были объекты недвижимости и земельные участки. Сумма их реализации составила почти 1084,6 млн грн, а средний уровень конверсии (соотношение цены продажи к оценочной стоимости) составляет 132%.
Кроме того, состоялись еще 32 успешных аукциона, лотами на которых были транспортные средства банков. Сумма продаж составляет 11,2 млн грн, а средний уровень конверсии — 177%.
И успешно завершился 21 аукцион по продаже права требования по кредитам (юридическим и физическим лицам) на сумму 118,4 млн грн. Среднее соотношение цены продаж к оценочной стоимости при продаже этого типа активов — почти 71%.
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«Результаты продаж по итогам 2022 года показали, что, несмотря на полномасштабную войну, рынок есть, и инвесторы готовы вкладывать средства, в частности, в приобретение активов ликвидируемых банков. Тем более что на балансе банков, переданных в управление Фонда в этом году, было и остается немало привлекательных для инвестирования объектов недвижимости. Но если в прошлом году на аукционы в большинстве своем выставлялось имущество банков — объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и т.д., то в дальнейшем мы планируем давать рынку больше предложений по продаже прав требования по кредитам. Это основные активы банков, которые находятся в нашем управлении, и составляют почти 95% общего объема активов», — сказал Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов.
Напомним, средства, полученные от продажи и управления активами направляются на расчет кредиторами ликвидируемых банков.
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По материалам:
Finance.ua
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