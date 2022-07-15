ФГВФЛ продает активы экс-Сбербанка — Finance.ua

ФГВФЛ продает активы экс-Сбербанка Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые выставит на продажу ликвидируемые активы МР Банка (экс-Сбербанка). Аукцион состоится 26 июля в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

На торги будет выставлено право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом (лот GL16N021139).

В обеспечении по кредитному договору — недвижимость, а именно имущественный комплекс общей площадью 22,536 тыс. м в одном из центральных районов Киева по ул. Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) недалеко от ст. метро «Шулявская»; а также технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков, акции юридического лица-заемщика и имущественные права интеллектуальной собственности на знак товаров и услуг. Общая задолженность по кредитному договору составляет 546,3 млн грн.

Начальная цена лота — 546,3 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, вырученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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