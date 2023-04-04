ФГВФЛ повторно выставил на продажу права требования по кредиту черкасского химпредприятия в МР Банке — Finance.ua

ФГВФЛ повторно выставил на продажу права требования по кредиту черкасского химпредприятия в МР Банке Сегодня 15:46 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования вкладов планирует провести 24 апреля 2023 повторный э-аукцион по продаже активов АО «МР Банк». На продажу выставлены права требования по кредиту компании — химического предприятия в Черкассах.

Об этом сообщает ФГВФЛ

Общая задолженность по кредиту на начало марта этого года составляет 1,9 млрд грн. При этом в обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлено, в частности:

более 13 тыс. единиц основных средств, в частности, производственное оборудование, трубопроводы, межцеховые коммуникации, кабельные разводки, компрессоры, кабельные коммуникации, холодильник регенерации и другое;

комплексы построек и сооружений цехов, общей площадью более 130 тыс. кв. м. в Черкассах на ул. Героев Холодного Яра;

около 29 га земли с целевым назначением, в частности, «земли промышленности».

На продажу было выставлено право требования по кредиту, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получил право требовать от заемщиков возврата средств, в частности путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.

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