ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк» — Finance.ua

ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк» Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк»

ФГВФЛ планирует провести 29 марта аукцион в системе Prozorro.Продажи, на котором повторно будут выставлены на продажу активов АО «МР Банк», ликвидируемого Фондом. Торги касаются права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторская задолженность.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Уточняется, что в обеспечении по кредитному договору находится:

недвижимость, а именно имущественный комплекс общей площадью 22 536,40 кв. м в одном из центральных районов г. Киева по ул. Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) недалеко от ст. метро «Шулявская»;

технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков; акции юридического лица-заемщика и имущественных прав интеллектуальной собственности на знак товаров и услуг.

Общая задолженность по кредитному договору составляет 682,85 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену.

В Фонде отмечают, что средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, будут направлены на расчеты с их кредиторами.

Напомним, ранее Фонд продлил частичное удовлетворение требований кредиторов банка, включенных в седьмую очередь (требования юридических лиц-клиентов банка, не являющихся связанными с банком лицами). Таким образом, размер частичного удовлетворения кредиторских требований седьмой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО «МР Банк» увеличился почти до 556 млн грн.

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