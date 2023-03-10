ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк» — Finance.ua
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ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк»

Фондовый рынок
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ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк»
ФГВФЛ повторно выставил на продажу некоторые активы «МР Банк»
ФГВФЛ планирует провести 29 марта аукцион в системе Prozorro.Продажи, на котором повторно будут выставлены на продажу активов АО «МР Банк», ликвидируемого Фондом. Торги касаются права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторская задолженность.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Уточняется, что в обеспечении по кредитному договору находится:
  • недвижимость, а именно имущественный комплекс общей площадью 22 536,40 кв. м в одном из центральных районов г. Киева по ул. Антона Цедика (бывшая Эжена Потье) недалеко от ст. метро «Шулявская»;
  • технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков; акции юридического лица-заемщика и имущественных прав интеллектуальной собственности на знак товаров и услуг.
Общая задолженность по кредитному договору составляет 682,85 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену.
В Фонде отмечают, что средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, будут направлены на расчеты с их кредиторами.
Напомним, ранее Фонд продлил частичное удовлетворение требований кредиторов банка, включенных в седьмую очередь (требования юридических лиц-клиентов банка, не являющихся связанными с банком лицами). Таким образом, размер частичного удовлетворения кредиторских требований седьмой очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО «МР Банк» увеличился почти до 556 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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