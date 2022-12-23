ФГВФЛ погасил требования кредиторов банков на 396,9 млн грн в ноябре — Finance.ua

ФГВФЛ погасил требования кредиторов банков на 396,9 млн грн в ноябре Сегодня 18:41 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ погасил требования кредиторов банков на 396,9 млн грн в ноябре

В ноябре 2022 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 396,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из указанной суммы, в частности, 12,1 млн грн направлено на погашение 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы), 384,8 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками лицами).

Всего за январь-ноябрь 2022 года сумма удовлетворения требований ликвидируемых Фондом кредиторов банков составила 3 908,7 млн грн, из которых на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов направлено 54,5 млн грн (в т. ч. 53,8 млн грн — НБУ).

В целом за весь период по состоянию на 1 декабря 2022 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 59 792,2 млн грн, из которых 17 017,5 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 736,7 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

По состоянию на 1 декабря 2022 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 77 исковых заявлений по 48 банкам. Общее количество ответчиков, являющихся связанными лицами этих банков, — 894 чел. Общая сумма исковых требований составляет 108 155,5 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 32 гражданских иска в уголовных производствах в отношении 22 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 65 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 23 171,1 млн грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 декабря 2022 года Фонд гарантирования инициировал 5 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 5 банков. Общее количество ответчиков — 5 человек. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 2657,8 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 1 220,6 млн грн.

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