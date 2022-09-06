ФГВФЛ обновил условия погашения кредитной задолженности в банках, находящихся в управлении Фонда — Finance.ua
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ФГВФЛ обновил условия погашения кредитной задолженности в банках, находящихся в управлении Фонда

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Фонд гарантирования вкладов обновил условия погашения кредитной задолженности заемщиков-физлиц банков, ликвидацию которых проводит ФГВФЛ.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Обновленные условия возврата кредитов направлены на минимизацию последствий войны для заемщиков банков, выводящихся с рынка, поэтому к этим условиям могут присоединиться все физические лица-заемщики таких банков, кроме тех, чья задолженность уже была реструктуризирована по нормативно-правовым актам Фонда.
Согласно условиям погашения, задолженностью по кредитному договору является сумма остатка кредита, начисленных процентов и комиссий по нему, которые не уплачены в соответствии с условиями кредитного договора.
Программа предусматривает, в частности, что:
  • процентная ставка по кредитному договору составляет 0,001% (одна тысячная процента) годовых; комиссия составляет 1 копейку и применяется с месяца, следующего за месяцем, в котором состоялось присоединение заемщика к условиям погашения задолженности;
  • погашение кредитной задолженности осуществляется ежемесячно, начиная с месяца присоединения к условиям погашения задолженности, согласно графику, определенному условиями кредитного договора, но в размере не менее 10 000,00 грн. для кредитов, обеспеченных ипотекой; 1 000,00 грн. для других кредитов и не более чем общая сумма задолженности по кредитному договору;
  • присоединение заемщиков к Условиям погашения задолженности происходит автоматически, без заключения каких-либо дополнительных договоров, после проведения платежа на погашение задолженности по кредиту в указанном размере в течение периода (срока) Условий погашения задолженности, то есть с 01.09.2022 по 31.08.2023 включительно. Присоединение к Условиям погашения задолженности проводится один раз в течение периода (срока) их действия, то есть наиболее выгодно для заемщика как можно скорее присоединиться к Условиям погашения и соблюдать их выполнение в течение периода их действия;
  • в случае отсутствия по состоянию на 01 сентября 2023 года просроченной задолженности по кредиту физического лица-заемщика указанная ставка будет действовать и дальше, в случае выполнения условий договора до полного погашения задолженности.
Для заемщиков-военнослужащих ВСУ и других предусмотренных законодательством военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят или проходили военную службу на территории Украины в течение действия Условий погашения задолженности указана процентная ставка и размер комиссий будут действовать с 01 сентября 2022 года независимо от сроков и сумм оплаты задолженности по кредиту.
Напомним, что для этого сам заемщик, члены его семьи, законные представители и т.д. должны предоставить в банк документы, подтверждающие такой статус.
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По материалам:
Finance.ua
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