ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны — Finance.ua

ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вложил 6 млрд грн в государственные ценные бумаги в апреле. Всего с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины Фонд инвестировал в ОВГЗ почти 20,5 млрд грн временно свободных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

«Мы все понимаем, какие колоссальные издержки несет государство в условиях войны. Поэтому инвестирование имеющихся временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги — это сильный вклад в поддержку государства в трудные времена и одновременно надежный финансовый инструмент. Львиная доля суммы, более 19 млрд грн, пошла на покупку ОВГЗ на первичном рынке, то есть направляется непосредственно государству, остальная сумма — приобретение ОВГЗ на вторичном рынке», — сообщила финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

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Она добавила, что у Фонда достаточно высоколиквидных средств для выплаты вкладчикам банков в управлении ФГВФО.

«Напомню, что в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения в Украине действуют стопроцентные гарантии по вкладам», — отметила Нужненко.

Поверенными Фонда в купле-продаже ценных бумаг являются Банк «Пивденный», Кредобанк и ПриватБанк

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