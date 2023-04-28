ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны

Фондовый рынок
16
ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны
ФГВФЛ инвестировал более 20 млрд грн в ОВГЗ с начала войны
Фонд гарантирования вкладов физических лиц вложил 6 млрд грн в государственные ценные бумаги в апреле. Всего с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины Фонд инвестировал в ОВГЗ почти 20,5 млрд грн временно свободных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
«Мы все понимаем, какие колоссальные издержки несет государство в условиях войны. Поэтому инвестирование имеющихся временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги — это сильный вклад в поддержку государства в трудные времена и одновременно надежный финансовый инструмент. Львиная доля суммы, более 19 млрд грн, пошла на покупку ОВГЗ на первичном рынке, то есть направляется непосредственно государству, остальная сумма — приобретение ОВГЗ на вторичном рынке», — сообщила финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.
Читайте также
Она добавила, что у Фонда достаточно высоколиквидных средств для выплаты вкладчикам банков в управлении ФГВФО.

Где и как купить ОВГЗ в 2023 году 🧐

«Напомню, что в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения в Украине действуют стопроцентные гарантии по вкладам», — отметила Нужненко.
Поверенными Фонда в купле-продаже ценных бумаг являются Банк «Пивденный», Кредобанк и ПриватБанк.
Конференция «Invest Talk Summit». Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023-2024 годах! Для читателей Finance.ua действует промокод на 10% скидку: finaceua. Все детали здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.