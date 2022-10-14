ФГИУ выставил на приватизацию шесть баз отдыха — Finance.ua
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ФГИУ выставил на приватизацию шесть баз отдыха

Казна и Политика
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Фонд госимущества объявил аукционы по приватизации шести баз отдыха в Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Львовской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Так, 20 октября состоятся торги по приватизации базы отдыха «Ориль», расположенного в Обуховке на Днепропетровщине. Стартовая цена — 1,4 млн грн.
В этот же день проведут аукцион по продаже здания санатория «Горный» в Броннице (Винницкая обл.). Цена будет стартовать от 14,4 млн грн.
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25 октября на торги выставят детскую дачу «Сосенка», расположенную в Орловщине Днепропетровской области. Стартовая цена — 6,5 млн грн.
Также в Орловщине есть база отдыха «Сосновый бор». Аукцион по ее приватизации должен пройти 27 октября. Начальная цена лота — 23,2 млн грн.
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На следующий день на торги выставят целостный имущественный комплекс Детского оздоровительного лагеря «Солнечный», расположенный в Белгород-Днестровском Одесской области. Цена будет стартовать с 6 млн грн.
28 октября проведут аукцион по продаже базы отдыха «Трембита» в с. Верхнее Синевидное Львовской области. Стартовая цена — 36,7 тыс. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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