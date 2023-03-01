ФГИУ станет одним из крупнейших государственных землевладельцев — Finance.ua

ФГИУ станет одним из крупнейших государственных землевладельцев Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Фонд госимущества Украины за последние шесть месяцев сконцентрировал 200 тыс. га сельскохозяйственных земель и до конца текущего года планирует увеличить земельный банк до 300 тыс. га.

Об этом заявил глава ФГИУ Рустем Умеров, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, ФГИУ станет одним из крупнейших государственных землевладельцев. Земли будут передаваться в аренду с помощью электронных аукционов.

Он напомнил, что три года назад в Украине была начата земельная реформа, согласно которой с 2024 года рынок земли будет открыт и для иностранцев.

Рустем Умеров также отметил, что ФГИУ под своим управлением сконцентрировал 70% от оставшихся под контролем государства 3,6 тыс. предприятий, а до конца года ведомство намерено добиться передачи ему оставшихся 30%. Принято решение, что 95% государственных предприятий будут приватизированы или ликвидированы из-за процедуры банкротства после принятия соответствующих законопроектов.

Руководитель фонда считает, что приватизационные процессы за последние шесть месяцев были весьма успешными. По его словам, в ближайшее время государство планирует продать активы в сфере сельского хозяйства, в частности, заводы по переработке сельскохозяйственной продукции. Среди объектов, предлагаемых к продаже также другие производственные активы, объекты недвижимости, предприятия из сферы торговли.

Напомним, по предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем — 29 млн га.

Справка Finance.ua:

в связи с изменениями в законодательстве украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Сумма будет рассчитываться индивидуально, а кто будет платить — зависит от отношений, прописанных в договоре;

если участок арендуют неофициально, то платить нужно будет его владельцу. А если заключен договор на землю — налоговые обязательства лягут на арендатора.

В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор с зарплаты наемных работников.

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