ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года — Finance.ua

ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года Сегодня 21:30 — Казна и Политика

ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года

Фонд государственного имущества за 11 месяцев года привлек в государственный бюджет от аренды государственного имущества 702 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«С начала года за счет аренды государственного имущества Фонду удалось привлечь в государственный бюджет 702 млн гривен прямых поступлений», — говорится в сообщении.

Среди рекордсменов — следующие регионы:

Одесская область — около 249 млн гривен;

г. Киев — более 99 млн гривен;

Днепропетровская область — более 63 млн гривен.

«Сегодня государство имеет 14,3 тысячи действующих договоров. Только за I полугодие 2023 года ФГИ заключил 760 новых сделок об аренде активов. По состоянию на декабрь это количество почти удвоилось», — отметил глава Фонда Виталий Коваль.

Напомним, в 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но и аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Также Фонд госимущества объявил о запуске в тестовом режиме автоматизированной системы «Кадровый резерв ФГИУ».

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