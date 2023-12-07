ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года — Finance.ua
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ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года

Казна и Политика
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ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года
ФГИУ привлек в бюджет более 700 млн грн от аренды госимущества с начала года
Фонд государственного имущества за 11 месяцев года привлек в государственный бюджет от аренды государственного имущества 702 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«С начала года за счет аренды государственного имущества Фонду удалось привлечь в государственный бюджет 702 млн гривен прямых поступлений», — говорится в сообщении.
Среди рекордсменов — следующие регионы:
  • Одесская область — около 249 млн гривен;
  • г. Киев — более 99 млн гривен;
  • Днепропетровская область — более 63 млн гривен.

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«Сегодня государство имеет 14,3 тысячи действующих договоров. Только за I полугодие 2023 года ФГИ заключил 760 новых сделок об аренде активов. По состоянию на декабрь это количество почти удвоилось», — отметил глава Фонда Виталий Коваль.
Напомним, в 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но и аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения.
Также Фонд госимущества объявил о запуске в тестовом режиме автоматизированной системы «Кадровый резерв ФГИУ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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