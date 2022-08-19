ФГИУ готовит к приватизации 23 спиртзавода и 3 комбината хлебопродуктов — Finance.ua

ФГИУ готовит к приватизации 23 спиртзавода и 3 комбината хлебопродуктов Сегодня 16:12 — Казна и Политика

ФГИУ готовит к приватизации 23 спиртзавода и 3 комбината хлебопродуктов

Фонд государственного имущества готовит к приватизации 23 актива спиртовой отрасли и 3 хлебокомбината, аукционы должны состояться в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде отметили, что приватизация этих объектов, в первую очередь, будет способствовать решению вопроса продовольственной безопасности.

«В частной собственности они могут стать площадками для переработки и хранения зерна, возобновление их работы также позволит сохранить и создать рабочие места», — объяснили в сообщении.

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Подавляющее большинство из этих объектов не работают, но инфраструктура, оборудование, производственные мощности и складские помещения позволят возобновить работу в кратчайшие сроки.

Указанные активы расположены в Винницкой области — 6 спиртовых объектов; Житомирской области — 1 спиртовой завод; Закарпатской области — 1 комбинат хлебопродуктов; Ивано-Франковской области — 1 комбинат хлебопродуктов; Киевской области — 1 спиртовой завод; Львовской области — 2 спиртовых завода; Полтавской области — 2 спиртзавода; Ровенской области — 1 спиртзавод; Сумской области — 1 спиртовой актив; Тернопольской области — 1 спиртовой завод; Харьковской области (на безопасной территории) — 1 спиртовой завод; Хмельницкой области — 1 спиртзавод; Черкасской области — 1 спиртоводочный комбинат; Черновицкой области — 2 спиртзавода и 1 комбинат хлебопродуктов; Черниговской области — 1 спиртзавод и 1 комбинат хлебопродуктов.

Справка Finance.ua:

начиная с сентября, правительство Украины возобновит приватизацию предприятий государственной собственности, которая была приостановлена на период военного положения и разблокирована с принятием законопроекта 7451.

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Фінансовий клуб По материалам:

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